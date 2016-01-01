Алтайские пожарные на руках вытащили человека из огня

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 11.24. На место пожара выдвинулись огнеборцы 37 пожарно-спасательной части. На момент прибытия первого подразделения внутри дома было сильное задымление, дым вырывался из окон и из-под крыши.

В 11.34 пожарные проникли внутрь дома, где нашли пострадавшего и на руках вынесли его из опасной зоны, после чего передали работникам "скорой медицинской помощи". В 11.40 огонь потушили. От МЧС России на месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Кроме того, за минувшие сутки пожарные Ключевского и Первомайского районов спасли из огня 5 человек, в том, числе двоих маленьких детей.