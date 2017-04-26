Алтайские пожарные сняли металлические решётки с окон, чтобы вытащить из огня людей

Днем 25 апреля в Бийске загорелся двухэтажный жилой дом. Пожарным пришлось эвакуировать жителей из горящего здания, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
На момент прибытия первого подразделения крыша строения горела открытым огнем, в здании было плотное задымление. Звено газодымозащитной службы провело разведку в здании.
В квартирах на 1 и 2 этажах в это время находились люди. Из-за сильного задымления в подъезде пожарные приняли решение эвакуировать жильцов через окна. Хозяйку квартиры на втором этаже пожарные эвакуировали при помощи трехколенной лестницы. А с окон квартиры 1 этажа пожарным подразделениям пришлось снять металлические решетки, чтобы эвакуировать двух находившихся там жителей.
Для тушения пожара на общей площади 80 кв. м. привлекались дополнительные пожарные расчеты по повышенному рангу пожара. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных удалось не допустить гибели и травмирования людей. К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и 6 единиц пожарной и специальной техники.
По оценкам специалистов, предварительной причиной пожара рассматривается нарушение правил монтажа электрооборудования.
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