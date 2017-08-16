Алтайские пожарные тянули внедорожники на скорость и гоняли кувалдами колеса

Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Участникам соревнований предстояло пройти очень тяжелую полосу препятствий из 13 упражнений.

Им приходилось кантовать колеса трактора, носить газовые баллоны, ударами кувалды передвигать тяжелые покрышки, а также тянуть внедорожники.

И если в Республике Алтай, где подобные соревнования прошли в июне, коллеги наших пожарных тянули УАЗовские "буханки", то краевым огнеборцам нашли более пафосные "Патриоты".