Алтайские пожарные тянули внедорожники на скорость и гоняли кувалдами колеса

16 августа, в Барнауле прошли "весёлые старты" алтайских пожарных. Суровые мужчины в полном в полном боевом облачении (амуниция весит 25 кг) занимались силовым многоборьем — кроссфитом.
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Алтайские пожарные соревновались в силовом многоборье - кроссфите. 16 августа 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Участникам соревнований предстояло пройти очень тяжелую полосу препятствий из 13 упражнений.
Им приходилось кантовать колеса трактора, носить газовые баллоны, ударами кувалды передвигать тяжелые покрышки, а также тянуть внедорожники.
И если в Республике Алтай, где подобные соревнования прошли в июне, коллеги наших пожарных тянули УАЗовские "буханки", то краевым огнеборцам нашли более пафосные "Патриоты".
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