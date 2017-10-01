Алтайские предприниматели повезут в Корею чагу и облепиховую пудру

Алтайские предприятия заключили несколько контрактов по итогам посещения российско-корейского регионального экономического форума и торгово-инвестиционной выставке GTI EXPO, которые состоялись в провинции Кангвон Республики Корея, сообщает официальный сайт правительства региона. Корейцев заинтересовала проудкция или срье растительного происхождения.
Представители фармацевтического завода "Гален" договорились с корейской компанией Philip&Paul о поставках пакетированного чая "Алфит" из чаги и таволги. Руководитель корейской компании Pink Star отметил, что для обмена опытом он готов направить своих сотрудников на курсы фитотерапевтов, которые проводит алтайское предприятие.
Компания "Прайд Профит" и кангвонская Aronia договорились о поставках алтайского натурального растительного сырья: чаги и сушеной облепиховой пудры. Корейские партнеры получили образцы продукции и подтвердили заинтересованность в сотрудничестве.
Представители "Алтамара" обсудили с корейскими предпринимателями вопросы поставок продукции из пантов и крови марала, слайсов из пантов, меда с пантами, обменялись опытом содержания поголовья маралов.
Алтайская делегация и представители Департамента глобального бизнеса инвестиций и торговли администрации провинции Кангвон подписали план совместных мероприятий на 2018 год. Например, представители нашего региона примут участие в XVII Каннынском международном фестивале молодежи и в горнолыжных соревнованиях. А корейцы приедут, например, на туристский форум Visit Altai и на агрофорум "День сибирского поля".
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