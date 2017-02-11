Алтайские приставы жалуются, что от их имени мошенники рассылают письма с вирусами

Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении:/jump/?to=%A0http%3A%2F%2Ffssprus.ru%2Fdocuments%2F2017%2F02%2Fd2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями, ФССП России.

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По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте/jump/?to=%A0http%3A%2F%2Ffssprus.ru.