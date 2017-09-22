Алтайские силовики обезвредили банду, которая организовала 6 подпольных казино

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Сегодня, 11:26.
Происшествия

Алтайские полицейские, следователи Следкома и Росгвардии провели совместную операцию по нейтрализации организованной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом.

Подпольное казино.
Подпольное казино. Фото: 22.мвд.рф.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, организатором банды стал 37-летний житель другого региона. Он привлек более 20 человек, чтобы вести незаконный игорный бизнес.

Под видом букмекерских контор подозреваемые открыли 6 заведений с игорными автоматами в Барнауле, Бийске, Рубцовске.

Силовики раскрыли деятельность банды и провели обыски в самих казино и квартирах участников группы. У подозреваемых изъяли 210 единиц игорного оборудования, бухгалтерские документы и 1 млн. рублей из касс.

Возбуждено уголовное дело.

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