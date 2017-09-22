Алтайские силовики обезвредили банду, которая организовала 6 подпольных казино

Алтайские полицейские, следователи Следкома и Росгвардии провели совместную операцию по нейтрализации организованной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, организатором банды стал 37-летний житель другого региона. Он привлек более 20 человек, чтобы вести незаконный игорный бизнес.
Под видом букмекерских контор подозреваемые открыли 6 заведений с игорными автоматами в Барнауле, Бийске, Рубцовске.
Силовики раскрыли деятельность банды и провели обыски в самих казино и квартирах участников группы. У подозреваемых изъяли 210 единиц игорного оборудования, бухгалтерские документы и 1 млн. рублей из касс.
Возбуждено уголовное дело.
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