Алтайские силовики обезвредили банду, которая организовала 6 подпольных казино

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, организатором банды стал 37-летний житель другого региона. Он привлек более 20 человек, чтобы вести незаконный игорный бизнес.

Под видом букмекерских контор подозреваемые открыли 6 заведений с игорными автоматами в Барнауле, Бийске, Рубцовске.

Силовики раскрыли деятельность банды и провели обыски в самих казино и квартирах участников группы. У подозреваемых изъяли 210 единиц игорного оборудования, бухгалтерские документы и 1 млн. рублей из касс.

Возбуждено уголовное дело.