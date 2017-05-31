Алтайские синоптики дали прогноз погоды на июнь

Средняя месячная температура воздуха составит +16…+20. Это выше нормы на 1-2 градуса, для западных районов края — около нормы.

В первой половине июня преобладающая температура воздуха ночью составит +10…+15, днем +22…+27.

Во второй половине месяца ожидаются колебания температуры: ночью от +5…+10 до +12…+17, днем от +18…+23 до +23+28, местами +33.

Осадки в июне ожидаются в пределах нормы. Однако в первой и второй декадах в большинстве дней месяца ожидаются дожди, иногда с грозами. В третьей декаде дожди будут идти в отдельные дни.