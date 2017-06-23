Алтайские синоптики обещают ветер с дождем

В районах края будет ветрено — ветер северо-западный, местами при грозах будет шквалистое усиление до 25-30 м/с.

В Барнауле ситуация с погодой более благоприятная. Днем 23 июня — преимущественно без осадков. Температура воздуха +27-29 градусов.

На всей территории Алтайского края до 27 июня сохраняется штормовое предупреждение.