Алтайские синоптики обещают ветер с дождем

На большей части территории Алтайского края 23 июня ожидаются сильные дожди, град, грозы, местами туман. При этом дневная температура сохранится на уровне +27-32 градуса, передает Алтайский ЦГМС.
В районах края будет ветрено — ветер северо-западный, местами при грозах будет шквалистое усиление до 25-30 м/с.
В Барнауле ситуация с погодой более благоприятная. Днем 23 июня — преимущественно без осадков. Температура воздуха +27-29 градусов.
На всей территории Алтайского края до 27 июня сохраняется штормовое предупреждение.
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