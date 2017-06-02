Алтайские синоптики объявили пожароопасной всю первую неделю лета

С 3 по 7 июня в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность, а в Славгородском и Мамонтовском районах — чрезвычайная пожароопасность. Объявлено штормовое предупреждение: будет жарко, солнечно и ветрено.
Все выходные температура в регионе будет колебаться в пределах +21...+31 градусов. При этом будет солнечно, без осадков и ветрено: порывы местами будут достигать 11-16 м/с.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.