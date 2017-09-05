Алтайские синоптики предупредили о скорых заморозках

В Алтайском крае с 7 по 10 сентября при прояснениях ночью ожидаются заморозки до 0...-2°С. Об этом сообщает местный ЦГМС. Вместе с этим с 4 по 11 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Синоптики обещают, что заморозки коснутся только северных районов. Однако при этом в других районах ночью тоже будет достаточно прохладно: до +4...+9°С. Днем в этот период температура будет колебаться в пределах +14...+19°С.
В Республике Алтай в этот же период также ожидается прохождение холодных фронтов и понижение температуры воздуха, ночью заморозки до -2°С.
Погода на 5 сентября
В Алтайском крае:
- небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман;
- температура воздуха днем +19…+24°С, по югу +25…+30°С;
- ветер северо-восточный, 4-9 м/с, днем по югу порывы до 14 м/с.
В Барнауле:
- небольшая облачность, без осадков;
- температура воздуха днем +21…+23°С;
- ветер северо-восточный 4-9 м/с.
В Республике Алтай:
- небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман;
- температура воздуха днем +24…+29°С, местами +19…+24°С;
- ветер западный, 2-7 м/с.
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