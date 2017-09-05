Алтайские синоптики предупредили о скорых заморозках

Синоптики обещают, что заморозки коснутся только северных районов. Однако при этом в других районах ночью тоже будет достаточно прохладно: до +4...+9°С. Днем в этот период температура будет колебаться в пределах +14...+19°С.

В Республике Алтай в этот же период также ожидается прохождение холодных фронтов и понижение температуры воздуха, ночью заморозки до -2°С.

Погода на 5 сентября

В Алтайском крае:

небольшая облачность, без осадков, в утренние часы местами туман;

температура воздуха днем +19…+24°С , по югу +25…+30°С ;

, по югу ; ветер северо-восточный, 4-9 м/с, днем по югу порывы до 14 м/с.

В Барнауле:

небольшая облачность, без осадков;

температура воздуха днем +21…+23°С ;

; ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В Республике Алтай: