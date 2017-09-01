Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные

Как сообщили синоптики, со 2 по 4 сентября в большинстве районов Алтайского края сохранится высокая пожароопасность на уровне 4 класса горимости. Особенно опасная ситуация прогнозируется в Угловском районе: 3 и 4 сентября там возможна чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В крае на выходных ожидается достаточно жаркая погода: днем до +27. В субботу возможны дожди, в воскресенье ожидается ясная погода без осадков.

Напомним, что штормпрогноз в крае действует с 28 августа.