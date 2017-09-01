Алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение на выходные

Алтайский ЦГМС продлил штормовое предупреждение до 4 сентября.
Как сообщили синоптики, со 2 по 4 сентября в большинстве районов Алтайского края сохранится высокая пожароопасность на уровне 4 класса горимости. Особенно опасная ситуация прогнозируется в Угловском районе: 3 и 4 сентября там возможна чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
В крае на выходных ожидается достаточно жаркая погода: днем до +27. В субботу возможны дожди, в воскресенье ожидается ясная погода без осадков.
Напомним, что штормпрогноз в крае действует с 28 августа.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.