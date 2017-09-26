Алтайские синоптики прогнозируют мокрый снег и туман

Утром 26 сентября в Алтайском крае ожидается мокрый снег, однако днем будет без осадков. Такой прогноз опубликовал Алтайский ЦГМС.
Утром в Алтайском крае в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы местами туман. Днем +6+11, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с с усилением днем до 12 м/с.
В Барнауле утром без существенных осадков, в утренние часы местами туман. Днем без осадков, +7+9. Ветер северо-западный скоростью 2-7 м/с.
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