Алтайские синоптики прогнозируют мокрый снег и туман

520
Сегодня, 07:02.
Жизнь

Утром 26 сентября в Алтайском крае ожидается мокрый снег, однако днем будет без осадков. Такой прогноз опубликовал Алтайский ЦГМС.

Туман в Барнауле.
Туман в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Утром в Алтайском крае в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы местами туман. Днем +6+11, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с с усилением днем до 12 м/с.

В Барнауле утром без существенных осадков, в утренние часы местами туман. Днем без осадков, +7+9. Ветер северо-западный скоростью 2-7 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров