Алтайские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

По данным синоптиков, в последние дни апреля температура воздуха прогревалась до +30. Однако тепло задержится в регионе ненадолго: синоптики прогнозируют снижение температуры и увеличение интенсивности осадков.

Резкое ухудшение погоды ожидается днем 30 апреля и ночью 1 мая. На всей территории края пройдут дожди, в северных и предгорных районах возможен мокрый снег, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела метеонаблюдений Алтайского ЦГМС.

Температура воздуха в ночь на 1 мая понизится до +2 -4 градусов. Днем потеплеет до +4+10. Прохладная и дождливая погода сохранится до 3 мая.