Алтайские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

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Сегодня, 15:17.
Жизнь

На смену жаре в Алтайском крае придет прохладная погода. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС в прогнозе на ближайшие дни.

Дождь. Зонты.
Дождь. Зонты. Фото: СС0.

По данным синоптиков, в последние дни апреля температура воздуха прогревалась до +30. Однако тепло задержится в регионе ненадолго: синоптики прогнозируют снижение температуры и увеличение интенсивности осадков.

Резкое ухудшение погоды ожидается днем 30 апреля и ночью 1 мая. На всей территории края пройдут дожди, в северных и предгорных районах возможен мокрый снег, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела метеонаблюдений Алтайского ЦГМС. 

Температура воздуха в ночь на 1 мая понизится до +2 -4 градусов. Днем потеплеет  до +4+10. Прохладная и дождливая погода сохранится до 3 мая.

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