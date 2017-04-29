Алтайские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды

На смену жаре в Алтайском крае придет прохладная погода. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС в прогнозе на ближайшие дни.
По данным синоптиков, в последние дни апреля температура воздуха прогревалась до +30. Однако тепло задержится в регионе ненадолго: синоптики прогнозируют снижение температуры и увеличение интенсивности осадков.
Резкое ухудшение погоды ожидается днем 30 апреля и ночью 1 мая. На всей территории края пройдут дожди, в северных и предгорных районах возможен мокрый снег, сообщила Людмила Сырых, начальник отдела метеонаблюдений Алтайского ЦГМС.
Температура воздуха в ночь на 1 мая понизится до +2 -4 градусов. Днем потеплеет до +4+10. Прохладная и дождливая погода сохранится до 3 мая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.