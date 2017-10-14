Алтайские синоптики прогнозируют теплую погоду в субботу

Как сообщает Алтайский гидрометцентр, в субботу, 14 октября, в крае днем будет +10+15, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, с усилением днём до 13 м/с.

В Барнауле ожидается днем +11+13, также без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.