Синоптики: на Алтай придет теплый антициклон

По данным алтайского ЦГМС, ночью и утром будет туман. Температура воздуха в начале недели ночью опустится до -3...-10 С, днём столбики термометров поднимутся до +3...+8 С.

Затем, с перемещением в теплую часть антициклона, ожидается постепенное повышение температуры воздуха на 1-2 С.