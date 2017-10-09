Синоптики: на Алтай придет теплый антициклон

На этой неделе, до 12 октября, над Алтайским краем установится обширный антициклон. C, ближе к выходным — потепление.
По данным алтайского ЦГМС, ночью и утром будет туман. Температура воздуха в начале недели ночью опустится до -3...-10 С, днём столбики термометров поднимутся до +3...+8 С.
Затем, с перемещением в теплую часть антициклона, ожидается постепенное повышение температуры воздуха на 1-2 С.
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