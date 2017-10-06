До -11°C: алтайские синоптики рассказали о погоде на выходные

Алтайские синоптики прогнозируют на выходные минусовые температуры в ночные часы. В субботу и воскресенье столбики термометров местами опустятся до -7...-11 градусов. Днем будет держаться плюсовая температура до +2... +8 градусов.
В субботу ночью в восточных и предгорных районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с. В остальное время ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами туман.
МЧС предупреждает о росте вероятности возникновения ДТП и ЧС на всей территории края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском районе, А-322 в Рубцовском районе.
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