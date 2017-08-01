Алтайские следователи возбудили дело по факту исчезновения мужчины

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Сегодня, 19:00.
Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тальменки Сергея Малютина. Его ищут уже 2,5 месяца.

Тальменка.
Тальменка. Фото: altairegion22.ru.
Пропавший С. Малютин.
Пропавший С. Малютин.

По предварительным данным, 16 мая 2017 около 21.00 мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по признакам убийства.

Приметы пропавшего: на вид 40-42 года, рост 165-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темно-русые, прямые, глаза серые, нос прямой, губы средней толщины.

Был одет: кепка черного цвета, куртка серо-коричневого цвета, джинсы серо-синего цвета, кроссовки темного цвета.

Просьба к гражданам, располагающим информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 8 (3852) 29-80-39, 8 (38591) 2-74-73, 8 (38591) 2-26-71, 8 (38591) 2-28-30, 8-923-719-3993, 8-983-170-1709 или по телефону 102, 02.

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