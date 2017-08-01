Алтайские следователи возбудили дело по факту исчезновения мужчины

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тальменки Сергея Малютина. Его ищут уже 2,5 месяца.
По предварительным данным, 16 мая 2017 около 21.00 мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по признакам убийства.
Приметы пропавшего: на вид 40-42 года, рост 165-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темно-русые, прямые, глаза серые, нос прямой, губы средней толщины.
Был одет: кепка черного цвета, куртка серо-коричневого цвета, джинсы серо-синего цвета, кроссовки темного цвета.
Просьба к гражданам, располагающим информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 8 (3852) 29-80-39, 8 (38591) 2-74-73, 8 (38591) 2-26-71, 8 (38591) 2-28-30, 8-923-719-3993, 8-983-170-1709 или по телефону 102, 02.
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