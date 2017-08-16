Алтайские сотрудники ФСБ сожгли 50 кг вещдоков

50 кг наркотиков уничтожили в печи сотрудники УФСБ по Алтайском краю. Это зелье проходило в качестве вещественных доказательств по трем уголовным делам.
Самая большая часть сожженных наркотических средств — 49 кг марихуаны, которые извлекли из тайника в Тальменском районе в 2016 году.
По данным УФСБ, в сентябре 2016-го сотрудникам ведомства узнали о планах одного россиянина, проживавшего в Казахстане, поставить в Алтайский край крупную партию марихуаны. Как уже рассказывал altapress.ru, этот наркоделец вышел на жителя соседнего государства Сергея Бенюха. Мужчина не имел постоянной работы, поэтому ухватился за предложенную возможность получить деньги.
На Алтае Бенюх должен был найти покупателя, после чего хозяин зелья сообщил бы казахстанцу о месте закладки оптовой партии. Вскоре последний нашел, кому сбыть наркотики и договорился с покупателем о цене — 20 тысяч долларов. Организатор схемы сообщил Сергею Бенюху, что марихуана заложена в лесу в Тальменском районе и указал точное место.
Однако покупатели действовали под контролем сотрудников УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Бенюх вытащил из тайника 49 кг марихуаны и погрузил зелье в багажник машины покупателя. Когда тот передал казахстанцу специально приготовленные для операции дубликаты долларов, Бенюха задержали оперативники.
Во время суда гражданин Казахстана признал свою вину и полностью раскаялся. Его осудили на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бенюх подал на пересмотр дела. Но апелляционная инстанция оставила приговор в силе.
Еще две партии из 50 кг наркотиков — синтетические препараты, которые были изъяты во время задержания двух жителей краевой столицы, которые промышляли т.н. закладками в нескольких районах Барнаула. Этих накодельцов осудили на семь и пять с половиной лет лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания также в колонии строгого режима. Приговоры вступили в законную силу.
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