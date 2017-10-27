На Алтае больше половины звонящих на номер 112 шутят и матерятся

Сегодня, 17:15.
Жизнь

В Республике Алтай ежедневно на номер системы вызова экстренных служб 112 поступает до 600 звонков. Больше половины из них — ложные вызовы или баловство. Алтайские спасатели рассказали, какой вред наносят такие звонки.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном. Фото: СС0.

Позвонить по этому номеру можно в случае пожара, аварии, несчастного случая, происшествия или ситуации, при которой существует угроза жизни и здоровью. Оператор системы 112 обеспечивает реагирование необходимых экстренных и оперативных служб на возникшую ситуацию.

Зачастую операторы, которые обязаны принимать каждый вызов, вынуждены слушать чей-то смех, нецензурную брань или молчание в то время, когда кто-то пытается дозвониться, чтобы вызвать помощь и спасти чью-то жизнь. Часто люди думают, что по номеру 112 надо звонить, если кончились деньги на телефоне, или чтобы спросить, как проехать куда-нибудь, а некоторые пробуют дозвониться из любопытства.

В России номер 112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

• пожарной охраны;

• спасателей;

• полиции;

• скорой медицинской помощи;

• аварийной службы газовой сети;

• "Антитеррор".

Номер доступен бесплатно как со стационарных, так и мобильных телефонов. Позвонить на него можно даже при отрицательном балансе на sim-карте. Он также является единым европейским номером телефона экстренной помощи, доступным на всей территории Европейского Союза (ЕС), бесплатно.

Спасатели МЧС предупреждают: никогда не делайте "пробные вызовы" по номеру 112. Такие звонки занимают оператора и телефонные линии. Но если вы случайно позвонили в систему, не вешайте трубку: пусть оператор знает, что вы случайно набрали номер.

Справка

Номер 112 не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 04, с мобильного 101,102,103,104.

За ложный вызов спасательных служб грозит штраф от 1 000 до 1 500 рублей.

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