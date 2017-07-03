Алтайские справедливороссы намерены дать бой партии власти на выборах

Терентьев сообщил, что в региональном отделении в настоящий момент завершается формирование списков кандидатов. Их имен и фамилий справедливоросс не назвал, пояснив что не хочет, чтобы на них оказывалось давление. Однако, по его словам, партия уже может с уверенностью сказать, что собрала достойную команду.

Александр Терентьев,

глава алтайского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы:

Для нас муниципальные выборы очень важны. На местах давно созрел запрос на перемены. Многие не довольны положением дел в родном селе, районе или городе. Среди них немало желающих пойти в депутаты. Их взоры чаще всего направлены в нашу сторону, поскольку "Справедливая Россия" много лет была и остается главным конкурентом партии власти, способным не только критиковать, но и предлагать пути решения проблем. Такие неравнодушные люди, которые болеют душой за свою малую родину и вошли в нашу команду, поэтому у нас большие планы. Мы готовы дать бой "Единой России".

Важную роль в этом сыграл проект "Справедливый призыв", благодаря которому значительная часть выдвиженцев – не члены партии, а неравнодушные жители, которые желают изменить жизнь родного района или города. Как отметил руководитель исполкома алтайского отделения "СР", депутат АКЗС Владислав Вакаев, начиная с 3 июля, начнется процедура выдвижения кандидатов. Она будет проводиться советами местных отделений. Только после этого мы сможем обнародовать списки выдвинутых кандидатов.

Справедливороссы пойдут на выборы с темами, которые традиционно ими поднимаются. В первую очередь это увеличение финансирования муниципалитетов, возвращение выборности глав городов и районов, сохранение социальной инфраструктуры школ, больниц и учреждений культуры. По традиции в городах в фокусе окажутся коммунальные проблемы. При этом справедливороссы намерены вести свою кампанию в двух плоскостях: помогая жителям края в решении локальных волнующих их проблем и выходя на уровень разработки альтернативных стратегий развития территорий с использованием внутренних ресурсов.

В последние месяцы эти проблемы все чаще звучат из уст депутатов фракции "Справедливая Россия" в краевом Заксобрании. Они прилагают все силы, чтобы оспорить возмутительные изменения, которые произошли в порядке социальных выплат. Это случилось в результате принятия закона, которые в народе уже прозвали антисоциальным. Документ был утвержден силами депутатов от партии власти. Теперь сельским педагогам компенсируется не весь платеж за услуги ЖКХ, а только фиксированная сумма в 1,8 тыс. рублей. Компенсацию за детсады получают только родители, признанные нуждающимся, а не все, как раньше. Муниципальные награды при присвоении статуса "ветеран труда" больше не котируются, учитываются только краевые.

"Справедливая Россия" намерена поступательно бороться за возвращение льгот или за утверждение более мягких условий для их получения.

Так, 29 июня фракция "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение депутатов поправки в законодательство, предусматривающие изменение порядка компенсаций родителям, чьи дети посещают детсады. В партии полагают, что тот критерий нуждаемости, который сегодня заложен, не достаточен. Он лишает права на получение компенсации значительное число родителей детей-дошкольников. А это с учетом крайне низкого уровня доходов и заработной платы в Алтайском крае еще больше ухудшает социально-экономическое положение семей с детьми. Поэтому партия предлагает изменить критерии нуждаемости для родителей – получателей компенсации. На нее должны иметь право семьи с тремя и более детьми, а также те семьи, в которых на каждого члена семьи приходится доход не выше полуторакратной величины прожиточного минимума в Алтайском крае (сейчас — 8,7 тыс. рублей).

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:

Если родители двух детей получают вместе больше 38 тыс. рублей, то на компенсацию они претендовать не могут. У нас 116 тыс. детей-дошкольников. Теперь на компенсацию претендуют 39 тыс. семей. Мы предложили увеличить критерий нуждаемости до полуторакратного размера прожиточного минимума. То есть на члена семьи будет приходиться порядка 13 тыс. Мы посчитали, что тогда получать компенсацию смогут еще порядка 20-30 тыс. человек.

Еще одни законопроект, который фракция "Справедливая Россия" предложила на рассмотрение депутатов касается изменения порядка присвоения статуса "ветеран труда".

По словам Молотова, из-за изменения порядка "за бортом присвоения звания" ежегодно будут оставаться более 7 тыс. человек. По его данным, раньше звания ежегодно получали порядка 20 тыс. человек, из них только две трети — по краевым наградам.

Справедливороссы считают, что лишать возможности получить звание исключительно по причине того, что награда "не того" уровня, несправедливо и негуманно по отношению к людям, которые много лет верой и правдой работали на пользу краю. Они предлагают вернуть норму, которая позволяет получить статус "ветеран труда" и тем, кто имеет муниципальные награды.

Также депутаты на сессии заявили о том, что в Алтайском крае сложилась беспрецедентная ситуация – более 9 тыс. человек имеют право на получение звания "Ветеран труда Алтайского края", но удостоверяющих документов им не выдают. На правительственном часе в АКЗС депутаты обозначили проблему сокращения рабочих мест. Так, по словам Василия Железовского в Алтайском крае за прошлый год сократили 15 тыс. рабочих мест. При этом работники бюджетной сферы, например, работники культуры и здравоохранения получают крайне низкие заработные платы.

Также справороссы напомнили о том, что в Алтайском крае практически не работает действующий закон, согласно которому многодетным семьям предоставляются земельные участки.