Алтайские справедливороссы назвали главные проблемы региона и страны

В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Алтайском реготделении "Справедливой России" прошла всероссийская пресс-конференция. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Секретарь Бюро совета реготделения Владислав Вакаев обозначил основные тренды социальной политики прошлого года, выявленные в результате масштабного исследования, проведенного партией по всей России. К сожалению, они безрадостные: уровень реальных доходов в стране не растет, размер просроченной кредиторской задолженности населения возрос более чем на 100 млрд рублей, демографическая ситуация неутешительная, численность работоспособного населения сокращается. Но главная беда страны, по мнению партийцев, – это нарастание бедности и расслоения в обществе, что становится угрозой не только для социальной, но и политической стабильности.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов презентовал топ-10 ключевых проблем Алтайского края, в их числе – низкий уровень заработной платы (на 10 тыс. рублей ниже среднесибирской и на 15 тыс. рублей ниже среднероссийской), плачевное состояние сферы ЖКХ, сокращение трудоспособного населения, высокий уровень алкоголизации и заболеваний ВИЧ.

Проведенный справедливороссами опрос показывает возрастающую социальную напряженность: 60 % населения считает, что в 2016 году уровень жизни ухудшился, 69 % называют свою зарплату недостойной.

Не обошлось мероприятие и без политики. Журналистов интересовали планы реготделения партии на грядущие выборы.

"Справедливая Россия" станет главным конкурентом партии власти на масштабных муниципальных выборах, которые состоятся в Алтайском крае в сентябре 2017 года. Для этого у нее есть боеспособная команда и сильные позиции в городах и многих районах края", – заявил Владислав Вакаев.

По его словам, реготделение сегодня ведет активную работу по подбору кандидатов. В команде уже около 700 человек, причем приблизительно 200 из них примкнули к партии в результате объявленного ранее "Справедливого призыва". Это партийный проект, который позволяет неравнодушным жителям, даже не членам партии, попробовать свои силы в политике и пойти на выборы, разделяя идеи справедливороссов. "Это идеи достижения достойной жизни для всех, преодоления неравенства, защиты интересов человека труда", – не раз подчеркивал лидер партии Сергей Миронов.

Команда "Справедливой России" объединит как новых, молодых, активных людей, так и кандидатов, уже имеющих опыт работы в местных парламентах. По словам Вакаева, около 300 действующих парламентариев от партии будут баллотироваться вновь. Кроме того, сегодня во многих муниципалитетах большой спрос на обновление местной власти.

"Сейчас представители нашей партии составляют порядка 7% депутатского корпуса в Алтайском крае. Это лучший показатель "Справедливой России" за Уралом. Для сравнения: у КПРФ – около 5%, у ЛДПР – порядка 1%. "Справедливая Россия" в течение вот уже 10 лет является в Барнауле главным соперником партии власти, – сообщил Вакаев.

Ранее лидер алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев, заявлял, что региональное отделение "Справедливой России" намерено на предстоящих в сентябре муниципальных выборах завоевать не менее 20% голосов.

При этом в региональном отделении говорят, что сегодня есть все предпосылки к тому, что предстоящие выборы будут "чистыми" – пройдут без нарушений со стороны и кандидатов, и избирательных комиссий.

Владислав Вакаев,

руководитель Бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия":

Мы видим позитивный тренд. Он проявился в прошлом году, уже тогда кампания была заметно чище. Мы также видим, что краевая избирательная комиссия выдерживает эту позицию. Это, в частности, заметно по истории с формированием нового состава Барнаульской избирательной комиссии, где произойдет серьезная замена дискредитировавших себя персоналий. Это дает нам надежду, что выборы будут гораздо более чистыми, честными, а значит, открывается возможность нормальной конкурентной борьбы.

Справка

10 сентября 2017 года в Алтайском крае пройдут выборы более 6 тыс. депутатов городского, районного и сельского уровня, в том числе в Барнауле, Бийске и Рубцовске.