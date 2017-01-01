Алтайские пограничники не пустили в Барнаул более 10 тонн арахиса

Во время осмотра груза установили, что 10,5 тонн арахиса с территории Кыргызстана через Республику Казахстан пытались провезти без сертификата фитосанитарной безопасности. Мужчина хотел продать арахис на оптовой базе в Барнауле. Инспекторы вернули груз на территорию Казахстана.

С начала 2017 года Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай из-за нарушений вернули в Казахстан 141 тонну продукции растительного происхождения.