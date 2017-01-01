Алтайские пограничники не пустили в Барнаул более 10 тонн арахиса

10 февраля инспекторы Россельхознадзора задержали на Кулундинском фитосанитарном контрольном посту гражданина Кыргызстана, который пытался перевезти с территории Казахстана 21,5 тонны сухофруктов и арахиса без фитосанитарного сертификата, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Во время осмотра груза установили, что 10,5 тонн арахиса с территории Кыргызстана через Республику Казахстан пытались провезти без сертификата фитосанитарной безопасности. Мужчина хотел продать арахис на оптовой базе в Барнауле. Инспекторы вернули груз на территорию Казахстана.
С начала 2017 года Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай из-за нарушений вернули в Казахстан 141 тонну продукции растительного происхождения.
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