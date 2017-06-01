Алтайские транспортные полицейские поймали самого юного хулигана в практике

Шестилетний мальчик повредил маневровый железнодорожный светофор на станции Повалиха. Этот хулиган оказался самым юным нарушителем в практике транспортных полицейских.
Сообщение о разбитых линзах светофора на станции Повалиха поступило в дежурную часть Алтайского ЛУ МВД России от диспетчера поздно вечером на минувших выходных. Транспортные работники оперативно восстановили устройство. На следующий день тот же светофор снова подвергся налету.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России установили личность нарушителя. Им оказался шестилетний житель села Боровиха (Первомайский район).
Мальчишка был уверен, что его не найдут и не накажут за его шалости, и даже уверял в этом своих друзей, в компании которых гулял на железнодорожных путях. По закону ребенок не понесет ответственности, но его родителей накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, им придется оплатить стоимость ремонта светофора.
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