Алтайские ветераны-интернационалисты отметили годовщину вывода войск из Афганистана

Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов. Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов. Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов. Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов. Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов. Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов. Встреча, посвященная 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Фото: Олег Укладов.

Истории воинов-афганцев похожи одна на другую. Не случайно все они называют себя членами братства. Ныне 57-летний ветеран Андрей Астапов из Топчихинского района, как и многие его сослуживцы, оказался у линии огня совсем юным - в возрасте 19 лет. На годы войны выпало участие в семи спецоперациях, ранения и контузия. Сам он рассказывает, что служба сформировала характер и привычку — приходить на помощь по первому зову.

Войны-интернационалисты в этот день получали награды — от правительства края и регионального парламента. Присутствующий на форуме в качестве почетного гостя депутат Госдумы Алесандр Прокопьев получил орден Российского Союза ветеранов Афганистана.

Здесь же состоялось посвящение школьников в ряды юнармейцев. 30 курсантам военно-патриотических клубов торжественно вручили алые береты и значки – официальную символику движения, которое уходит корнями к годам существования знаменитых военно-спортивных игр - "Зарница" и "Орленок".

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

Александр Прокопьев. Воспитание патриотизма сегодня — это принципиально важная государственная задача, которая должна присутствовать и в работе с молодежью. В этом направлении развивается движение "Юнармия", которое в перспективе обещает стать довольно масштабным. Президент Путин в апреле прошлого года сказал очень важную для каждого из нас мысль: У нашей страны не может быть никакой другой идеологии кроме, как память и уважение победы наших предков над врагом. Давайте будем хранить эту память, учить наших детей истории на основе конкретных героических поступков.

Осознанных подростков, проникшихся идеей, судя по пополнению рядов юнармейцев, в крае становится все больше. Почти каждый из них хранит в памяти рассказы героических предков и уже готовится пойти по их стопам.

"Я вырос на дедушкиных историях об афганской войне, горжусь этим и считаю своим долгом пойти в юнармейцы", - признался Евгений Филиппов, участник патриотического движения. Молодой человек уже определился с будущим: после армии — училище, а потом — спецназ. Послужить Родине – к таким целям стремится Евгений и его единомышленники. И им есть на кого равняться. А для их героев самая большая награда - благодарные потомки, хранящие память о событиях прошлого.

А 15 февраля в Барнауле прошли памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На площади Ветеранов состоялся торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу воинам-афганцам. Позже на Аллее Памяти Власихинского кладбища также возложили цветы и провели литию.