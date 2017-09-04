Алтайские волонтёры ищут 22-летнюю сельчанку со шрамами

В Алейском районе разыскивают 22-летнюю Юлию Караченцеву из села Красный Яр. О девушке ничего не известно с 10 июня 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".

Пропавшая Ю. Караченцева. Приметы: рост 160 см,

среднее телосложение,

тёмные волосы до плеч,

карие глаза. Особые приметы: родинка на переносице,

шрамы на правой руке. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).