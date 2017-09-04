Алтайские волонтёры ищут 22-летнюю сельчанку со шрамами

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В Алейском районе разыскивают 22-летнюю Юлию Караченцеву из села Красный Яр. О девушке ничего не известно с 10 июня 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".

Скорый пригородный поезд "Барнаул-Алейская-Рубцовск".
Скорый пригородный поезд "Барнаул-Алейская-Рубцовск". Фото: предоставлено компанией "Алтай-Пригород".
Пропавшая Ю. Караченцева.
Пропавшая Ю. Караченцева.

Приметы:

  • рост 160 см,
  • среднее телосложение,
  • тёмные волосы до плеч,
  • карие глаза.

Особые приметы:

  • родинка на переносице,
  • шрамы на правой руке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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