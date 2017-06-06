Алтайские волонтёры ищут пропавшего пенсионера без зубов

В поселке Новые Зори Павловского района пропал 60-летний Павел Шихалёв. О мужчине ничего не известно с 4 июня, сообщает "Лиза Алерт".

Пропавший П. Шихалёв. Приметы: рост 172 см;

худощавого телосложения;

волосы тёмные с проседью;

глаза зелёно-голубые. Был одет: тельняшка с длинным рукавом;

тёмно-синие трико;

чёрные сланцы. Особые приметы: нет зубов, рыжие усы, седая борода. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).