Алтайские волонтёры ищут пропавшего пенсионера без зубов

В поселке Новые Зори Павловского района пропал 60-летний Павел Шихалёв. О мужчине ничего не известно с 4 июня, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 172 см;
- худощавого телосложения;
- волосы тёмные с проседью;
- глаза зелёно-голубые.
Был одет:
- тельняшка с длинным рукавом;
- тёмно-синие трико;
- чёрные сланцы.
Особые приметы: нет зубов, рыжие усы, седая борода.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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