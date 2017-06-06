Алтайские волонтёры ищут пропавшего пенсионера без зубов

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Сегодня, 18:25.
Происшествия

В поселке Новые Зори Павловского района пропал 60-летний Павел Шихалёв. О мужчине ничего не известно с 4 июня, сообщает "Лиза Алерт".

В поселке Новые Зори.
В поселке Новые Зори. Фото: Станислава Сазонова. altapress.ru
Пропавший П. Шихалёв.
Пропавший П. Шихалёв.

Приметы:

  • рост 172 см;
  • худощавого телосложения;
  • волосы тёмные с проседью;
  • глаза зелёно-голубые.

Был одет:

  • тельняшка с длинным рукавом;
  • тёмно-синие трико;
  • чёрные сланцы.

Особые приметы: нет зубов, рыжие усы, седая борода.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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