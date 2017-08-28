Алтайские волонтёры разыскивают пропавшего в районе слияния рек мужчину

В Алтайском крае разыскивают 36-летнего Артёма Клюева из Заринского района. 25 августа он пропал в районе слияния рек Уда и Поперечная, сообщает "Лиза Алерт". Может находиться в Кемеровской области.
Приметы:
- рост 170 см;
- телосложение спортивное;
- волосы тёмные короткие;
- глаза карие.
Был одет:
- чёрный дождевик до колен;
- чёрная футболка;
- чёрные трико;
- тёмные резиновые сапоги.
Особые приметы:
- родинка слева над губой;
- дугообразный шрам на голове.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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