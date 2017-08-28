Алтайские волонтёры разыскивают пропавшего в районе слияния рек мужчину

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Сегодня, 11:04.
Происшествия

В Алтайском крае разыскивают 36-летнего Артёма Клюева из Заринского района. 25 августа он пропал в районе слияния рек Уда и Поперечная, сообщает "Лиза Алерт". Может находиться в Кемеровской области.

Спасатели на реке.
Спасатели на реке. Фото: 22.mchs.gov.ru.
Пропавший А. Клюев.
Пропавший А. Клюев.

Приметы:

  • рост 170 см;
  • телосложение спортивное;
  • волосы тёмные короткие;
  • глаза карие.

Был одет:

  • чёрный дождевик до колен;
  • чёрная футболка;
  • чёрные трико;
  • тёмные резиновые сапоги.

Особые приметы:

  • родинка слева над губой;
  • дугообразный шрам на голове.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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