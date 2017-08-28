Алтайские волонтёры разыскивают пропавшего в районе слияния рек мужчину

В Алтайском крае разыскивают 36-летнего Артёма Клюева из Заринского района. 25 августа он пропал в районе слияния рек Уда и Поперечная, сообщает "Лиза Алерт". Может находиться в Кемеровской области.

Пропавший А. Клюев. Приметы: рост 170 см;

телосложение спортивное;

волосы тёмные короткие;

глаза карие. Был одет: чёрный дождевик до колен;

чёрная футболка;

чёрные трико;

тёмные резиновые сапоги. Особые приметы: родинка слева над губой;

дугообразный шрам на голове. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).