Алтайские журналисты выяснили, что тактильная плитка не помогает слабовидящим людям

Тактильные плитки, которые недавно стали укладывать на барнаульских улицах, должны информировать слабовидящих людей о том, что впереди дорога и пешеходный переход. Однако журналистский эксперимент показал, что своих функций плитка не выполняет. Её с легкостью можно не нащупать тростью или вовсе пройти мимо — плитка слишком тонкая.

Василий Ушаков,

житель Барнаула:

К этим плиткам нужно прилагать какую-то инструкцию, что они означают. А так, вроде бы и непонятно. Можно пропустить легко. Если знаешь, что эта плитка где-то должна быть, то ещё будешь искать её наверное. А вообще можно пропустить, слишком короткие эти плиточки.

В других городах плитку укладывают как минимум в две полосы или мостят длинные дорожки с рельефом, которые сложно не заметить. По мнению Виктора Ушакова, незрячим людям в городе больше помогают ориентироваться звуковые светофоры, которых в Барнауле очень мало.

Ранее барнаульцы уже высказывали недовольство качеством уложенной плитки. На некоторых участках она "направляет" пешеходов на середину проезжей части, а не на "зебру". Или "подводит" человека к препятствию — бордюру, кирпичам. Такое можно увидеть на пр. Красноармейском около ТОЦ "Гулливер".