Алтайские журналисты выяснили, что тактильная плитка не помогает слабовидящим людям

Краевой телеканал "Вести Алтай" провел эксперимент, в результате которого выяснилось, что тактильная плитка не только не помогает незрячим барнаульцам ориентироваться в городе, но и запутывает их.
Тактильные плитки, которые недавно стали укладывать на барнаульских улицах, должны информировать слабовидящих людей о том, что впереди дорога и пешеходный переход. Однако журналистский эксперимент показал, что своих функций плитка не выполняет. Её с легкостью можно не нащупать тростью или вовсе пройти мимо — плитка слишком тонкая.
Василий Ушаков,
житель Барнаула:
К этим плиткам нужно прилагать какую-то инструкцию, что они означают. А так, вроде бы и непонятно. Можно пропустить легко. Если знаешь, что эта плитка где-то должна быть, то ещё будешь искать её наверное. А вообще можно пропустить, слишком короткие эти плиточки.
В других городах плитку укладывают как минимум в две полосы или мостят длинные дорожки с рельефом, которые сложно не заметить. По мнению Виктора Ушакова, незрячим людям в городе больше помогают ориентироваться звуковые светофоры, которых в Барнауле очень мало.
Ранее барнаульцы уже высказывали недовольство качеством уложенной плитки. На некоторых участках она "направляет" пешеходов на середину проезжей части, а не на "зебру". Или "подводит" человека к препятствию — бордюру, кирпичам. Такое можно увидеть на пр. Красноармейском около ТОЦ "Гулливер".
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