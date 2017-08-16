Алтайских хулиганов оштрафовали за 10 разбитых светофоров на железной дороге

В алтайском крае наказали троих молодых людей из Новоалтайска, повредивших светофоры на участке ж/д пути от станции Алтайская до остановочного пункта Развилка весной этого года. Об этом сообщает Алтайское линейное управление МВД по СФО.
Парни беспощадно крушили попадающиеся сигнальные светофоры, срывали с них козырьки, обрывали звонки, сгибали дорожные знаки. Прибывший наряд сотрудников транспортной полиции сумел задержать одного из троих хулиганов, пытающихся скрыться с места происшествия. Вскоре полицейские поймали и других участников группы.
Полицейские и железнодорожники обнаружили 9 разбитых маневровых светофоров и один мачтовый, установленный на нерегулируемом железнодорожном переезде. Вандалы создали угрозу столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным составом и поставили под угрозу безопасность движения и функционирования железнодорожного транспорта. До поздней ночи железнодорожники экстренно восстанавливали поврежденные средства сигнализации. Ущерб в размере более 50 тысяч рублей.
Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО привлекли нарушителей к административной ответственности. Им предстоит выплатить денежный штраф в размере по 5 тысяч рублей каждому.
Справка
С 15 апреля 2017 года вступил в силу ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 УПК РФ", в котором за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств предусмотрена уголовная ответственность.
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