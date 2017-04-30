Алтайских либерал-демократов возглавил бывший полицейский

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Сегодня, 11:44.
Политика

29 апреля на внеочередной отчетно-выборной конференции алтайского отделения ЛДПР выбрали нового координатора. Им стал Дмитрий Ворсин. За его кандидатуру единогласно проголосовали все члены координационного совета реготделеления.

Митинг ЛДПР 4 ноября.
Митинг ЛДПР 4 ноября. Фото: АРО ПП ЛДПР.

Ранее координатором алтайского реготделения ЛДПР была Евгения Боровикова. На этом посту она сменила Андрея Щукина, ныне вице-премьера правительства Алтайского края.

Дмитрий Ворсин,
координатор алтайского реготделения ЛДПР:

Буду продолжать курс моих предшественников. Главная задача сейчас – получить хороший результат на осенних выборах.

Справка

Ворсин Дмитрий Анатольевич родился 7 октября 1979 года в с Петропавловское Петропавловского района Алтайского края. Имеет два высших юридических образования (окончил БЮИ и АлтГУ), а также степень магистра по политологии. Сейчас продолжает учебу по этому направлению в аспирантуре АлтГУ.

С 2000 по 2007 годы работал в оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю. С 2007 по 2011 годы был юрисконсультантом в "Объединении частных детективов "Агентство Дисби", затем еще год в НПЦ "Наследие". В 2012 году работал заместителем директора по экономической безопасности и правовым вопросам "Алтайавтоспецмаша", затем до 2015 года на схожей должности в компании "Экотехпром". С 2015 генеральный директор "Агентства безопасности и правовой поддержки бизнеса".

В ЛДПР состоит 6 лет. С 2012 по 2016 годы был помощник депутата Государственной Думы , с 2016 года – помощник депутата АКЗС на постоянной основе. Женат, воспитывает двоих сыновей. Не судим.

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