Алтайских либерал-демократов возглавил бывший полицейский

29 апреля на внеочередной отчетно-выборной конференции алтайского отделения ЛДПР выбрали нового координатора. Им стал Дмитрий Ворсин. За его кандидатуру единогласно проголосовали все члены координационного совета реготделеления.
Ранее координатором алтайского реготделения ЛДПР была Евгения Боровикова. На этом посту она сменила Андрея Щукина, ныне вице-премьера правительства Алтайского края.
Дмитрий Ворсин,
координатор алтайского реготделения ЛДПР:
Буду продолжать курс моих предшественников. Главная задача сейчас – получить хороший результат на осенних выборах.
Справка
Ворсин Дмитрий Анатольевич родился 7 октября 1979 года в с Петропавловское Петропавловского района Алтайского края. Имеет два высших юридических образования (окончил БЮИ и АлтГУ), а также степень магистра по политологии. Сейчас продолжает учебу по этому направлению в аспирантуре АлтГУ.
С 2000 по 2007 годы работал в оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Алтайскому краю. С 2007 по 2011 годы был юрисконсультантом в "Объединении частных детективов "Агентство Дисби", затем еще год в НПЦ "Наследие". В 2012 году работал заместителем директора по экономической безопасности и правовым вопросам "Алтайавтоспецмаша", затем до 2015 года на схожей должности в компании "Экотехпром". С 2015 генеральный директор "Агентства безопасности и правовой поддержки бизнеса".
В ЛДПР состоит 6 лет. С 2012 по 2016 годы был помощник депутата Государственной Думы , с 2016 года – помощник депутата АКЗС на постоянной основе. Женат, воспитывает двоих сыновей. Не судим.
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