Алтайских соколов чуть не вывезли в Бахрейн через Северную Осетию

Северо-Осетинская таможня пресекла контрабанду краснокнижных соколов. Ведомство работало совместно с ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России, алтайскими таможенниками и сотрудниками Владикавказского линейного отдела внутренних дел на транспорте.
В ходе таможенного досмотра в машине Toyota Land Cruiser, принадлежащей жителю Северной Осетии, обнаружили 12 соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу РФ. Птиц собирались вывезти из России в Королевство Бахрейн. Согласно заключению специалиста, 9 из обнаруженных соколов оказались птицами, изъятыми из природы на территории Алтая.
В отношении владельца и перевозчика хищных птиц возбуждено уголовное дело по факту контрабанды особо ценных диких животных.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.