Алтайских соколов чуть не вывезли в Бахрейн через Северную Осетию

В ходе таможенного досмотра в машине Toyota Land Cruiser, принадлежащей жителю Северной Осетии, обнаружили 12 соколов-балобанов, занесенных в Красную книгу РФ. Птиц собирались вывезти из России в Королевство Бахрейн. Согласно заключению специалиста, 9 из обнаруженных соколов оказались птицами, изъятыми из природы на территории Алтая.

В отношении владельца и перевозчика хищных птиц возбуждено уголовное дело по факту контрабанды особо ценных диких животных.