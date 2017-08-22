Алтайских туристов не испугал вирус Коксаки в Турции

После информации о заражении российских туристов вирусом Коксаки спрос на турецкие курорты остался на прежнем уровне, сообщили altapress.ru в барнаульских турфирмах. По Сибири случаи отказа от туров в Турцию единичны, в крае такого не наблюдали, сообщили altapress.ru в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) и местных турфирмах.
По данным Роспотребнадзора, на 16 августа на адрес "горячей линии" поступило более 900 обращений, в которых сообщается о 832 заболевших, и более 120 обращений, касающиеся профилактики энтеровирусной инфекции. Некоторые россияне, которые только собирались лететь, отказались от предстоящего путешествия в эту страну. Около 400 туристов обратились в ведомство с жалобами на туроператоров, которые не спешат возвращаться деньги за путевки.
В АРАТе сообщили, что в Сибири случаи отказа от путевок в Турцию единичны. По словам Ольги Ришко, самолеты из Барнаула и Новосибирска улетают заполненными, на ближайшие даты проданы все места на рейсах, клиенты уже бронируют туры на октябрь.
Ольга Ришко,
член правления АРАТ:
С тех пор, как началась шумиха по поводу вируса в Турции, туда улетело четыре самолета с туристами. Они пишут, что на курортах все хорошо, и никакого вируса нет. На прошлой неделе мы от ассоциации звонили в краевой Роспотребнадзор в отдел эпидемиологии, в котором нам сказали, что ни одного случая заражения туристов, прибывших из Турции, в регионе не зафиксировано.
В агентстве "100 дорог" рассказали, что ажиотаж с вирусом не привел к падению спроса на направление.
Евгения Беспалова,
директор турфирмы "100 дорог":
Туристы на ситуацию с вирусом реагируют адекватно, потому что понимают, что каждый год такая ситуация происходит в Турции. В тех же Крыму и Анапе встречается больше случаев ротовирусных инфекций.
В турфирме "Дисконт-тур" сообщили, что некоторые туристы интересуются ситуацией в Турции. В "Глэм-туре" отметили, что около 80% даже не спрашивают об этом. Турагенты рассказывают клиентам, как обезопасить себя от вируса и куда обращаться, если сложности на курорте все-таки возникнут.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов о правилах профилактики вируса Коксаки, вспышка которого зарегистрирована в Турции. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.
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