Алтайским депутатам ограничили формат встреч с избирателями

На сессии АКЗС 28 сентября приняли законопроект, согласно которому депутат должен будет согласовывать с властями свои встречи с избирателями в том случае, если они будут проходить в форме митинга. Однако фактически принятие этого документа в Алтайском крае ничего не изменит: подавляющее большинство встреч депутатов с избирателями в регионе проходит в виде собраний, а их согласовывать не нужно.
Депутаты АКЗС были вынуждены скорректировать законодательство в связи с принятием соответствующего документа на федеральном уровне.
Как пояснил председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов, закон ни в коем случае нельзя считать репрессивным по отношению к депутатам, работающим в Алтайском крае: они как свободно встречались на собраниях с избирателями, так и продолжат это делать. Муниципалитеты определят возможные места таких встреч, и эти площадки будут доступны равно для всех депутатов вне зависимости от их партийной принадлежности. Именно этот фактор убедил фракцию ЛДПР поддержать закон, сообщил ее руководитель Владимир Семенов, — теперь все депутаты будут в равном положении.
Срок, в который муниципалитеты должны утвердить списки, не определен, но, по словам Осипова, до Нового года эта работа, скорее всего, будет сделана.
Тем депутатам, которые все же решат известить избирателей о своей работе в форме митинга, нужно будет его согласовать с местными властями. Они должны будут это сделать за 10-5 дней до предполагаемой даты акции (для всех других организаторов митингов это 10-15 дней).
Коммунисты не поддержали законопроект. "Справедливая Россия" воздержалась, поскольку считает, что документ все же ограничивает действия депутатов в работе с избирателями, пояснил Владислав Вакаев.
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