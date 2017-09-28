Алтайским депутатам ограничили формат встреч с избирателями

Депутаты АКЗС были вынуждены скорректировать законодательство в связи с принятием соответствующего документа на федеральном уровне.



Как пояснил председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов, закон ни в коем случае нельзя считать репрессивным по отношению к депутатам, работающим в Алтайском крае: они как свободно встречались на собраниях с избирателями, так и продолжат это делать. Муниципалитеты определят возможные места таких встреч, и эти площадки будут доступны равно для всех депутатов вне зависимости от их партийной принадлежности. Именно этот фактор убедил фракцию ЛДПР поддержать закон, сообщил ее руководитель Владимир Семенов, — теперь все депутаты будут в равном положении.



Срок, в который муниципалитеты должны утвердить списки, не определен, но, по словам Осипова, до Нового года эта работа, скорее всего, будет сделана.



Тем депутатам, которые все же решат известить избирателей о своей работе в форме митинга, нужно будет его согласовать с местными властями. Они должны будут это сделать за 10-5 дней до предполагаемой даты акции (для всех других организаторов митингов это 10-15 дней).



Коммунисты не поддержали законопроект. "Справедливая Россия" воздержалась, поскольку считает, что документ все же ограничивает действия депутатов в работе с избирателями, пояснил Владислав Вакаев.