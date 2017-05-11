Алтайским любителям футбола Россельхозбанк предлагает монеты с символикой Чемпионата Мира

В продаже имеются инвестиционные монеты из золота и серебра номиналом 50 и 3 рубля, а также памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, посвященные городам в которых будут проходить матчи чемпионата: Екатеринбургу, Казани и Калининграду. Монета "Футбол 2018" имеет вес 7,78 грамма и изготовлена из золота 999 пробы. Вес аналогичной серебряной монеты составляет 31,1 грамма. Стоимость монет составляет: 1950 рублей за серебряную монету, 19900 рублей за золотую.*

Все монеты выполнены в едином стиле, имеют необычный дизайн и высокое качество чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. Каждое изделие из новой коллекции находится в защитной капсуле и упаковано в оригинальный футляр.

Елена Селиванова,

заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:

Чемпионат мира по футболу 2018 – масштабное и значимое событие для нашей страны. Россия впервые в своей истории станет хозяйкой мирового чемпионата по футболу, поэтому монеты из драгоценных металлов, посвященные мировому футбольному первенству, могут стать ценным подарком как для болельщиков, так и для коллекционеров.

С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" и на сайте Банка www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

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