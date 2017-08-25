Алтайским охотникам запретили привозить домой непотрошенную дичь

На Алтае, с 26 августа, открывается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и боровую дичь. Россельхознадзор предупреждает охотников о мерах профилактики птичьего гриппа.
Необходимо соблюдать следующие правила:
- не привозить непотрошенную дичь на подворье;
- не допускать скармливание отходов потрошения животным;
- перо, продукты потрошения уничтожать методом сжигания;
- о случаях обнаружения павшей птицы на водоемах немедленно информировать представителей охотнадзора и ветеринарной службы.
Как заявили в ведомстве, владельцы всех форм собственности должны предотвращать контакт принадлежащей им птицы с дикой водоплавающей.
Справка
Последний раз грипп птиц в Алтайском крае был зарегистрирован в двух селах Новичихинского района в сентябре 2014 года. Источником возбудителя заболевания были дикие водоплавающие птицы, добытые на водоемах района и доставленные на личные подворья охотников. Предполагаемым фактором рассеивания вируса гриппа стало потрошение дичи на личных подворьях с загрязнением окружающей среды кровью и пометом, скармливание необработанных потрохов животным.
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