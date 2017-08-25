Алтайским охотникам запретили привозить домой непотрошенную дичь

Необходимо соблюдать следующие правила:

не привозить непотрошенную дичь на подворье;

не допускать скармливание отходов потрошения животным;

перо, продукты потрошения уничтожать методом сжигания;

о случаях обнаружения павшей птицы на водоемах немедленно информировать представителей охотнадзора и ветеринарной службы.

Как заявили в ведомстве, владельцы всех форм собственности должны предотвращать контакт принадлежащей им птицы с дикой водоплавающей.

Справка

Последний раз грипп птиц в Алтайском крае был зарегистрирован в двух селах Новичихинского района в сентябре 2014 года. Источником возбудителя заболевания были дикие водоплавающие птицы, добытые на водоемах района и доставленные на личные подворья охотников. Предполагаемым фактором рассеивания вируса гриппа стало потрошение дичи на личных подворьях с загрязнением окружающей среды кровью и пометом, скармливание необработанных потрохов животным.