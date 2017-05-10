Алтайским юрлицам не зачли налоги, уплаченные через лопнувшие банки

Союз агропромышленных формирований Алтайского края ("Алтайагропромсоюз") в сентябре 2015 года уплатил через "Зернобанк" три налога: на доходы физлиц, земельный и транспортный. Всего — 79 тыс. рублей. С расчетного счета союза деньги были списаны. А в бюджет не поступили.

Справка

По данным ЕГРЮЛ, председателем Союза агропромышленных формирований является Сергей Серов. Серов - зампредседателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию.

А 24 сентября у "Зернобанка" отозвали лицензию. В ФНС не зачли уплаченные налоги, полагая, что объединение вело себя недобросовестно, создавало видимость налоговых платежей и искусственный документооборот.

Представитель "Агропромсоюза", сославшись на статью 45 Налогового кодекса РФ, утверждал: обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на перечисление денег в бюджет на соответствующий счет казначейства.

Но в ФНС полагали, что эта статья НК не применима. В "Агропромсоюзе" знали, что в это время списание денежных средств с корсчета "Зернобанка" уже было невозможно — ведь о проблемах в банке писали СМИ. Следовательно, налогоплательщик "дейтвовал недобросовестно" и "преднамеренно использовал расчетный счет, открытый в "Зернобанке", лишь для создания видимости уплаты налоговых платежей".

Налоговики учли еще и то, что "Агропромсоюз" перечислил налоги заранее — больше чем за месяц до того, как наступил срок их уплаты. Это, по их мнению, тоже свидетельствует о его недобросовестности.

"Агропромсоюз" попытался отменить это решение налоговой службы в арбитражном суде и признать обязанность по уплате налогов исполненной. Но суд его не поддержал и 26 апреля отказался удовлетворить его требования.

Из определения арбитражного суда по иску

Союза агропромышленных формирований к МИФНС №15:

В этих условиях заявитель создал искусственный документооборот, направленныи? на создание видимости исполнения налоговых обязательств в условиях, когда АО "Зернобанк" не имело возможности к списанию денежных средств на основании платежных поручении?, так как средства на корреспондентском счете были арестованы.

Аналогичное решение арбитраж вынес по иску научно-производственной фирмы "Алтан" из Барнаула (гендиректор Валерий Покорняк, он же, по данным ЕГРЮЛ, является одним из акционеров этой фирмы). Фирма заплатила налог на добавленную стоимость в размере 4,6 млн рублей через "Тусарбанк", в котором у нее был открыт счет. 18 сентября 2015 года у "Тусарбанка" ЦБ отозвал лицензию. Деньги со счета "Алтана" списали, но в бюджет они не попали.

Межрайонная инспекция ФНС №15, тем не менее, выставила фирме "Алтан" требование уплатить этот налог и пеню. "Алтан" попытался признать в суде эти требования недействительными. Но 24 апреля тоже проиграл суд.

Налоговики и в этом случае пришли к выводу о недобросовестности фирмы. Согласно платежным поручениям от сентября 2015 года, она оплатила НДС за третий квартал 2015 года (около 4,6 млн рублей) до возникновения у нее обязанности по уплате налога. Это, по мнению ФНС, "свидетельствует о недобросовестности общества при перечислении денежных средств в бюджетную систему РФ".

Налоговики также утверждали, что руководству фирмы было известно о проблемах "Тусарбанка", так как об этом писали СМИ . Представитель фирмы это отрицал, а также полагал, что сам по себе факт отсутствия денег на корсчете банка на момент предъявления платежных поручений и списания сумм со счета налогоплательщика не свидетельствует о недобросовестности банковского клиента.

Из определения арбитражного суда

по иску НПФ "Алтан" к МИФНС №15:

Произведенный платеж является не налоговым, а иным, и может быть признан излишне уплаченным налогом только в случае поступления средств в бюджет. Заявитель не выполнил свою конституционную обязанность, а добровольно пытался пополнить счета бюджета для последующего зачета возникающих налоговых обязательств. Таким образом, налоговым органом правомерно выставлено оспариваемое требование об уплате налога.

В ФНС привели и другие доводы. В частности, представитель МИФНС говорил, что фирма "Алтан" имела расчетные счета в друге банках, так что могла заплатить налоги через них.

Оба решения пока вынесены только в первой инстанции. Если организации проиграют в следующей, налоги им придется заплатить повторно.

Годом раньше аналогичный спор, связанный с уплатой налогов через "Тусарбанк", ввела компания "Гранмулино-Кофе", зарегистрированная в Майме. Компания оплатила ЕНВД, но налоговая служба решила, что заплатила она его слишком рано, когда срок уплаты налогов еще не наступил.

Справка

В 2015 году ЦБ отозвал лицензию у "Зернобанка" и "Тусарбанка" (его филиал работал в Барнауле) в сентября 2015 года. В начале 2017 года лицензии лишился "Тальменка-Банк". Сейчас эти банки проходят процедуру банкротства.