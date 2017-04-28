Алтайский арбитраж атаковали подозрительными исками фирмы из Екатеринбурга

Все екатеринбургские фирмы, подающие заявления в арбитражный суд края, воспользовались упрощенным способом взыскания долгов — судебным приказом, который в арбитраже стал действовать 1 июня 2016 года. Подавая заявления к неалтайской фирме-должнику, они ссылаются, что согласовали в договоре рассмотрение спора в алтайском арбитраже.

Справка

Судебный приказ — упрощенная форма взыскания долга. Решение выносит лично судья без вызова сторон и судебного разбирательства. Если же должник заявит возражения, приказ подлежит отмене, разъясняет правовая база "Гарант". При этом заявление на выдачу судебного приказа можно подавать в суд как по адресу фирмы-должника, так и в тот арбитраж, который стороны согласовали в договоре.

Заявление о выдаче судебного приказа подается, если долг не больше 400 тыс. рублей, указывает Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ. И фирмы-заявители из Екатеринбурга этот предел четко соблюдают. Их контрагенты задолжали им за оборудование от 352 тыс. до 384 тыс рублей, согласно материалам алтайского арбитража. Возражений от контрагентов не поступает.

Однотипные заявления

Все фирмы, подавшие заявления, зарегистрированы налоговой службой Верх-Исетского района Екатеринбурга в начале 2017 года. У них разные учредители и директора, разные адреса. И разные контрагенты. Но заявления о выдаче приказа они подают однотипные.

К примеру, фирма "Техпромопт" зарегистрирована 1 февраля 2017 года. Оборудование она поставила в компании "Петро-Инвест" (Санкт-Петербург) и "Спектр-М" (Краснодар) 13 февраля. Акт о приемке оборудования с той и другой фирмой подписан 17 февраля. Претензию обоим должникам с требованием заплатить за оборудование фирма направила 7 марта. В арбитражный суд обратилась 24 марта.

Различаются только суммы, которые краснодарская и петербургская фирма задолжали за оборудование "Техпромопту". И то незначительно: 364 тыс. и 380 тыс. рублей.

Ровно в те же даты поставил и подписала акт приемки оборудования, направила претензию и обратилась в суд фирма "Гео ресурс". Оборудование у нее покупала фирма из Тюмени "Фактура".

Воспользовались новшеством

По словам Максима Кулика, зампредседателя Арбитражого суда Алтайского края, такие заявления в суд стали поступать пачками, причем истец не заверяет документы правильно, подавая не подлинники или заверенные копии, а простые ксерокопии.

Максим Кулик,

зампредседателя Арбитражного суда Алтайского края:

Наверное, сам истец опасается ответственности за то, что он так массово предъявляет заявления.

Судьи арбитражного суда Алтайского края стали возвращать эти заявления о выдаче приказов, пояснил Максим Кулик, предположив, что это не совсем обычная хозяйственная операция и, возможно, за ней скрывается не вполне законная схема, а реальной поставки оборудования не было.

Если заявители воспользовались таким новшеством арбитражного процесса как судебный приказ, то алтайским судьи воспользовались другим новшеством. И параллельно суд вынес частные определения , в которых предложил ГУВД по Свердловской области разобраться, нет ли здесь признаков состава преступления.

Справка

Статья 188.1 "Частное определение" внесена в Арбитражно-процессуальный кодекс Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 47-ФЗ. Суть ее в том, что если в ходе рассмотрения дела судья увидит какие-то правонарушения или, может быть, преступления, он может отреагировать, направив частное определение в адрес правоохранительных органов с предложением провести проверку.

Бдительный суд

А между тем эти же фирмы "разбросали" заявления о выдаче судебного приказа в арбитражные суды чуть ли множества других регионов страны. Только фирма "Гео ресурс" с 7 по 21 апреля подала 85 заявлений. В каждом ее заявлении все та же фабула: поставили оборудование, нам не заплатили, верните долг. Контрагенты-должники "Гео ресурса" "прописаны" в разных городах и весях.

При средней цене каждого заявления 370 тыс общий вес исков — более 30 млн рублей.

Из того полутора десятка материалов, которые просмотрел altapress.ru, "Гео ресурс" заключил договор купли-продажи со всеми контрагентами в один день — 13 февраля. И все его покупатели проявили постоянство: не заплатили поставщику.

Нередко суды выдают судебный приказ, не обнаруживая ничего подозрительного. Многие другие, как и суд Алтайского края, уже отказывают и возвращают заявление, обращая внимание на подозрительное однообразие, массовость исков и ненадлежащее оформление документов.

Но altapress.ru не удалось обнаружить, чтобы арбитраж какого-то региона проявил бдительность, как алтайский арьитраж, вынес частное определение и направил его в полицию.

Зачем это нужно

Altapress.ru спросил ряд предпринимателей, для чего может быть организована эта любопытная история? Версий было несколько, но все сошлись на том, что, схема позволяет продать товар и не заплатить ни копейки налогов. Приведем только одну из версий.

Фирмы из Екатеринбурга, вероятно, на самом деле поставили оборудование своим контрагентам. Но за товар было заплачено черным налом. Однако в суде они получат подтверждение того, что поставки не оплачены.

Фирмы наверняка применяют упрощенную систему налогообложения. А при "упрощенке" налоги платятся по поступлению денег (а не по отгрузке, как на общей системе налогообложения). Стало быть, фирмы и налогов не заплатят — ведь поступления денег за оборудование нет.

Все наши собеседники предположили, что за фирмами, которые бомбят арбитраж исками, скорее всего, стоит один организатор, чье оборудование и было им передано для продажи - он и получит выгоду, сбыв товар и тоже не заплатив налог. Отсудив долги, в ближайшее время эти подадут на банкротство, предположили наши собеседники.