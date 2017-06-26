Алтайский арбитраж потребовал уничтожить 860 коробок незаконных леденцов

496 килограммов, или 60 коробок леденцов "вкус барбариса" намеревалась поставить в монгольский город Баяи-Олгий бийская фирма "МаВэкс", декларацию на товар она подала в ноябре 2016 года.

Однако таможня заинтересовалась сладким грузом, провела досмотр, отобрала пробы и отдала их на экспертизу. Эксперт обнаружил у изображения на фантиках большое сходство с товарным знаком "барбарис", зарегистрированным за "Рот Фронтом". А правообладатель товарного знака разрешения на его использование не давал ни бийской фирме, ни изготовителю — компании из Ишима "Слада".

В суд с требованием признать бийскую фирму виновной в административном правонарушении обратилась Алтайская таможня. Суд с ней согласился, но учел трудное финансовое положение фирмы и то, что нарушение она совершила впервые. Фирме вынесли предупреждение.

При этом все 496 килограммов леденцов должны быть уничтожена. Решение вынесено 20 июня.

А барнаульская фирма "Фабрика" сама производит карамель "помадка клубничка ", следует из материалов другого арбитражного разбирательства. В 2016 году она заключили контракт с фирмой "Хохсэрхийн Оргил" (Монголия). В августе подала таможенную декларацию.

Таможня вновь проверила сладкий груз — две партии на 1188 и 1212 килограммов, то есть 2,4 тонны или 800 коробок (общая стоимость — 309 тыс. рублей). И не дала "добро" на экспорт.

Обертка "помадки клубничка" была очень похожа на товарный знак "клубничка", зарегистрированный за фабрикой "Красный Октябрь" (как и "Рот-Фронт, входите в холдинг "Объединенные кондитеры", который, по данным "Ведомостей", занимает 18% российского рынка).

Алтайская таможня и в этом случае обратилась в суд, потребовала административно наказать "Фабрику", что суд и сделал. Контрафактность леденцов сомнений не вызвала. 5 июня судья вынес фирме предупреждение и потребовал уничтожить все 800 коробок. Надо сказать, что к моменту вынесения судом решения у карамели истек срок годности.

Крупные кондитерские холдинги, зарегистрировавшие на себя популярные товарные знаки, объявили войну контрафакту еще порядка 10 лет назад. В 2013 году "Объединенные кондитеры" подали иски на сотни миллионов рублей к производителям, использовавшим знаки без разрешения правообладателя.

Например, от "Приморского кондитера" холдинг требовал прекратить выпуск конфет "Кара-кум", "Красный мак" и т.п., хотя тот их производил еще в советское время. Приморцы в ответ выпустили конфеты "Кара-бум" и "Красный маг", но холдинг тоже потребовал прекратить и добился некоторых успехов.

В 2015 году полиция даже возбудила уголовное дело на руководителя завода в Армавире, который в течение 15 выпускал печенье "Юбилейное" без разрешения правообладателя. На заводе изъяли оборудование, директору завода грозили сроком. Правда, обнаружить, чем закончилось уголовное разбирательство, не удалось. В любом случае, алтайские предприниматели легко отделались.