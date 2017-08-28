Алтайский архитектор с помощью лазера сделал памятник для Монголии

В монгольском аймаке Ховд установили памятный обелиск, который разработал и построил преподаватель Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаил Диндиенко. Памятник установили в райцентре Мёнххайрхан в честь 90-летия со дня рождения этого населенного пункта.
Это пятиметровое сооружение изготовили в Барнауле по программе международного сотрудничества нашего Алтайского технического университета. Детали монумента вырезали из металла на современном оборудовании с использованием высокоточного лазера Mitsubishi. Для изготовления памятника было использовано 1300 кг металла, 5 кг краски и 20 кг крепёжных элементов высокого качества.
Памятник в разобранном виде везли по Чуйскому тракту и далее через границу в высокогорный поселок Мёнххайрхан. Автор проекта Михаил Диндиенко и два других российских специалиста Сергей Гойда и Дмитрий Чистяков руководили на месте процессом сборки и монтажа.
В церемонии открытия приняли участие старейшины аймака, ветераны, члены правительства и районной администрации. Церемония транслировалась в прямом эфире по центральному телевидению Монголии.
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