Алтайский архитектор с помощью лазера сделал памятник для Монголии

В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. Михаил Диндиенко. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна. В монгольском райцентре Мёнххайрхан поставили памятник, созданный барнаульским архитектором. Фото: IN-студия архитетуры и дизайна.

Это пятиметровое сооружение изготовили в Барнауле по программе международного сотрудничества нашего Алтайского технического университета. Детали монумента вырезали из металла на современном оборудовании с использованием высокоточного лазера Mitsubishi. Для изготовления памятника было использовано 1300 кг металла, 5 кг краски и 20 кг крепёжных элементов высокого качества.

Памятник в разобранном виде везли по Чуйскому тракту и далее через границу в высокогорный поселок Мёнххайрхан. Автор проекта Михаил Диндиенко и два других российских специалиста Сергей Гойда и Дмитрий Чистяков руководили на месте процессом сборки и монтажа.



В церемонии открытия приняли участие старейшины аймака, ветераны, члены правительства и районной администрации. Церемония транслировалась в прямом эфире по центральному телевидению Монголии.