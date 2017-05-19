Романенко: "С такими людьми нам не по пути"

Мы внимательно изучаем ситуацию, которая сложилась в Бийской городской Думе. Я не вижу в этом событии ничего экстраординарного – в наши фракции в представительных органах приходят депутаты из других партий, от нас могут уходить в другие депутатские объединения. Мы насильно в команде никого не держим. Для нас главный объединяющий критерий – человек должен быть заинтересован в конструктивной и реальной работе, готов разделять ответственность за общий результат.

Безусловно, действия г-на Беляева связаны с уже начавшейся избирательной кампанией в городской представительный орган. По всей видимости, Евгений Беляев предпочел перед выборами уйти в оппозиционный стан, чтобы избежать этой ответственности и идти на грядущие выборы, забыв об обещаниях которые он давал избирателям. Действительно, проще общаться с избирателями, раздавая популистские обещания и критикуя всех. С такими людьми нам не по пути. Потому, что "Единая Россия" - открытая площадка, готовая к сотрудничеству и нацеленная на реальную работу в интересах всех жителей региона.