Алтайский депутат Госдумы предлагает рекламировать в школах рабочие профессии

Как пояснила депутат, такая идея появилась после проведенного молодежным парламентом всероссийского теста на профориентацию.

"На протяжении многих лет одним из наших приоритетных проектов был конкурс профессионального мастерства "Zaсобой", который предусматривал профдиагностику и обучение специалистов-педагогов. Мы тестировали школьников с 8 по 11 классы и пришли к неутешительным выводам: несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и экономистами, большинство ребят видят себя именно в этих сферах", — отметила Наталья Кувшинова.

По словам депутата, проблема в том, что ни сами дети, ни родители, ни школьные учителя не информированы о реальном положении дел на рынке. Они не знают, какие профессии будут востребованы на момент окончания выпускниками вузов.

В письме, направленном министру образования Ольге Васильевой, содержатся несколько возможных вариантов внедрения профориентации в школы. Первый — отдельные специальные уроки, для которых будет разработана собственная методическая программа. Однако педагоги и психологи постоянно говорят о перегруженности школьной программы, и вместить еще один урок в расписание просто невозможно.

— В программе есть предмет "технология". Наверное, было бы правильно учить детей на этих уроках не только делать скворечники и готовить, но и давать им информацию о тех специальностях, которые пользуются спросом. Можно на успешных примерах рассказать о профессиях сварщика, слесаря, инженера и многих других, востребованных рынком труда, — пояснила Кувшинова.

Депутат рассказала, что другим вариантом профподготовки школьников могут быть отдельные классные часы, посвященные профессиям. Такие уроки предлагают вводить с 8 класса, когда окончательное решение о выборе профессии еще не принято.

Уроки профориентации уже существуют во многих школах по всей стране, но носят факультативный характер. Как рассказала "Известиям" замдиректора по воспитательной работе барнаульской школы № 132 Ольга Савельева, в их учебном заведении профподготовка существует уже 5 лет. Занятия включены в план воспитательной работы с 1 по 11 классы.