Алтайский депутат опроверг претензии в незаконном получении земли у заповедного озера

В конце января прокуратура сообщила, что местная администрация незаконно передала Южакову в собственность пять земельных участков в водоохранной зоне Телецкого озера. Законодательство дает возможность продавать участки собственникам зданий и сооружений, однако никаких построек правоохранители на участках депутата не увидели. В прокуратуре сообщили, что после представлений главе администрации Турочакского района чиновники отменили постановления о предоставлении этих земель в собственность.

Как рассказал altapress.ru Иван Южаков, эта новость его удивила. Он уточняет: та земля, которую он взял в аренду, находится не на берегу озера, а в 400 метрах от нее, за турбазой "Золотое озеро" . Участки не попадают в водоохранную зону (она составляет 200 метров). По его словам, землю ему предоставили не в собственность, а на праве аренды. И это право ему никто не отменял.

Иван Южаков,

предприниматель и депутат Турочакского райсовета:

После долгих разбирательств стало понято, что эта ситуация возникла из-за ошибки кадастровой палаты, которая на своих картах неправильно нанесла разметку водоохраной зоны. Эти ошибочные данные кадастровая предоставила прокуратуре для проверки. Также выяснилось, что прокуратура проводила проверку лично по мне, а по участкам водоохраной зоны, поэтому меня как арендатора земли на осмотр не пригласили. Прокурор признал незаконным распоряжение о передаче земли в собственность не из-за каких-либо природоохранных нарушений, а на основании того, что он не увидел на участке хозпостроек. Из-за кустов и деревьев с дороги их действительно не видно, а полностью весь участок никто не осматривал из-за глубокого снега. Когда я позвонил в прокуратуру, они внимательно посмотрели на карту и убедились, что участки, действительно, не находятся в водоохраной зоне. Официального опровержения прокуратура мне не пообещала, но будем надеяться, что хотя бы уберут недостоверную информацию со своего сайта. Этот случай еще раз наглядно показал, как системные ошибки одного звена могут привести к совершенно непредсказуемым и абсурдным последствиям.

Иван Южаков известен тем, что восстановил туристическую легенду СССР — теплоход "Пионер Алтая". Прогулки на "Пионере" пользуются спросом среди туристов. Помимо коммерческих рейсов теплоход делает и социальные — катает бесплатно детей из удаленных районов Республики Алтай, а также Кемеровской области и Алтайского края. За три года Южаков организовал прогулки по озеру для 3 тыс. школьников.

По словам Ивана, земельные участки он взял в аренду для того, чтобы построить там летние домики и организовать лагерь для детей. Тогда дети, приезжающие по социальной программе на теплоход "Пионер Алтая", смогут останавливаться на Телецком озере на ночь — в палатках это не всегда возможно из-за погодных условий.