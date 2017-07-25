Алтайский депутат поддержал запрос Поклонской против фильма "Матильда"

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская собрала подписи коллег под депутатским запросом в Минкульт, МВД и Генпрокуратуру по "недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Среди подписавших документ депутат Госдумы от Республики Алтай, имя которого не называется. Об этом Поклонская написала на своей странице в Facebook.
По словам Поклонской, запрос подписали 37 человек, среди которых зампред Государственной думы, председатели двух комитетов, заместители председателей 11 комитетов, и депутаты разных регионов России, включая Крым, Татарстан, Алтай, Тыву, Чечню и Дагестан.
Помощник алтайского думца Родиона Букачакова не подтвердил ИА "Банкфакс", что парламентарий ставил подпись под этим обращением. На одной из фотографий видно, что подпись поставил в том числе член комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в который входит другой алтайский думец Иван Белеков. Его помощник сейчас находится в командировке и не смог оперативно прокомментировать "Банкфаксу" эту информацию.
К запросу прилагаются 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информация Счетной Палаты РФ о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 млн рублей. "Приложение с трудом уместили в 13 коробках", — написала Поклонская.
Напомним, в начале года Поклонская выступила против проката нового фильма Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего царя Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской.
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