Алтайский депутат поддержал запрос Поклонской против фильма "Матильда"

По словам Поклонской, запрос подписали 37 человек, среди которых зампред Государственной думы, председатели двух комитетов, заместители председателей 11 комитетов, и депутаты разных регионов России, включая Крым, Татарстан, Алтай, Тыву, Чечню и Дагестан.

Помощник алтайского думца Родиона Букачакова не подтвердил ИА "Банкфакс", что парламентарий ставил подпись под этим обращением. На одной из фотографий видно, что подпись поставил в том числе член комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в который входит другой алтайский думец Иван Белеков. Его помощник сейчас находится в командировке и не смог оперативно прокомментировать "Банкфаксу" эту информацию.

К запросу прилагаются 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информация Счетной Палаты РФ о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 млн рублей. "Приложение с трудом уместили в 13 коробках", — написала Поклонская.

Напомним, в начале года Поклонская выступила против проката нового фильма Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего царя Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской.