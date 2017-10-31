Алтайский думец рассказал, как участвовал в разборе причин смерти актера Дмитрия Марьянова

В смерти Дмитрия Марьянова в первую очередь виноват диспетчер "скорой". Об этом сообщил Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края, участвовавший в обсуждении смерти актера.
По словам Николая Герасименко, у Дмитрия Марьянова был установлен кава-фильтр. Это медицинское устройство ставится чуть ниже развилки почечных артерий в для того, чтобы ловить тромбы, которые несет поток крови.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Рано делать выводы, пока не обнародовали данные по судебно-медицинскому вскрытию. Есть разные версии. Последняя из них — разрыв подвздошной вены. Однако вена находится под кожей и от такой кровопотери не погибают. Сейчас один из самых острых вопросов относится к работе скорой помощи.
Николай Герасименко рассказал, что грубейшей ошибкой диспетчера было то, что он неправильно отреагировал на вызов.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Я слышал запись разговора. Диспетчеру сказали, что у Дмитрия Марьянова не прощупывается давление. Он же в ответ начал учить звонивших, а потом и вовсе сказал, что все машины заняты. Поэтому виноват прежде всего диспетчер, который вовремя не сориентировался.
Актера повезли в больницу на своей машине сотрудники реабилитационного центра. Однако их остановили полицейские.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Полицейских насторожил запах алкоголя в салоне. Они требовали провести экспертизу на алкоголь. Было потеряно еще 25 минут. В конечном счете, Дмитрий Марьянов погиб. Я очень любил его как актера и талантливого человека.
По словам, Николая Герасименко, на примере этого случая открылся целый пласт проблем, касающихся действий скорой помощи. В ближайшее время в Алтайском крае проведут мониторинг работы этой службы.
Кроме того, много вопросов возникло к реабилитационным центрам, в которых нет ни одного медика.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
В таких центрах нет ничего для оказания медицинской помощи и там применяют разные методы, которые являются стрессовыми для организма. Сейчас начнется проверка проверка подобных реабилитационных центров.
Дмитрий Марьянов, российский актер театра и кино, скончался в возрасте 47 лет 15 октября.
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