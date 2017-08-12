Алтайский фермер недоволен низкими закупочными ценами на молоко

Николай из Алейского района жалуется: "Закупочная цена на молока у населения в июне 2017 года упала до 14 рублей за литр, и это не предел. В нашем селе осталось 40 коров. К осени с такими ценами на молоко "буренки" уедут на убойный пункт. Кто должен решать эту проблему?"
В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края прокомментировали:
Рынок молока имеет сбалансированную ценовую политику по всей цепочке от сельхозпроизводителя до потребителя конечной продукции. Хозяйствующие субъекты, являющиеся участниками краевого рынка молока, осуществляют самостоятельную ценовую политику, находящуюся под влиянием рыночных механизмов, как в отношениях с производителями молока, так и с потребителями готовой продукции.
Цена на коровье молоко подвержена сезонным колебаниям. Ежегодно в период с марта по август она снижается. В мае 2017 года закупочная цена на молоко снизилась на 9% к уровню первого квартала текущего года.
По данным мониторинга, проведенного 25 июня 2017 года Минсельхозом, средняя цена закупки коровьего молока в общественном секторе составила 21,95 руб./кг. Традиционно в личных подсобных хозяйствах края молоко-сырье закупается переработчиками по меньшей цене, чем у сельхозтоваропроизводителей. Для жителей села цена фиксировалась от 12,50 до 20,0 рублей за килограмм. Вместе с тем, закупочные цены на молоко в крае являются одними из самых высоких как в Сибирском федеральном округе, так и России в целом.
Для того, чтобы удерживать цену, необходимо заключать договоры о порядке закупа сельскохозяйственной продукции с предпринимателями. Можно самостоятельно создать потребительский снабженческо-сбытовой кооператив. Это поможет обеспечить концентрацию крупных объемов сырого молока, его первичную обработку и реализацию на молочный завод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой продукции от общественных хозяйств.
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