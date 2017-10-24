Алтайский филиал Россельхозбанка информирует о проведении акции "День приема монет от населения"

В Алтайском филиале Россельхозбанка жители региона смогут обменять монеты на банкноты и юбилейные монеты Банка России. При обмене монет на сумму до 1000 рублей, возможно получение юбилейных монет на сумму не более 50 рублей, при обмене на сумму свыше 1000 рублей, возможно получение юбилейных монет на сумму не более 100 рублей.

Первые десять обратившихся клиентов (в каждой точке продаж) при обмене монет на сумму от 1000 рублей получат лотерейный билет!

Обмен монет в Россельхозбанке будет осуществляться в офисах Банка по следующим адресам:

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 80-б

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Дзержинского, д.14, пом. 31

Алтайский край, с. Кулунда, ул. Лермонтова, 8

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68

Организатор акции: ОАО "Россельхозбанк". Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - по телефону: (3852) 53-89-33