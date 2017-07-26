Международный роуминг стал в 2 раза популярнее у B2B-абонентов "МегаФона"

По сравнению с летом 2016 года корпоративные клиенты Сибирского филиала "МегаФона" стали на 20% чаще выезжать в другие страны и в 2 раза больше пользоваться услугами мобильного Интернета.
Промышленность и сельское хозяйство – драйверы роста
Количество B2B-абонентов Сибирского "МегаФона", побывавших за границей с начала лета, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского регионального отделения "МегаФон":
Нашими клиентами являются различные крупные производственные предприятия, сельхозпроизводители и организации в сферах услуги и продаж, сотрудники которых часто выбирают для отдыха зарубежные курорты и все чаще предпочитают оставаться на связи вдали от рабочего места.
Объемы трафика растут быстрее числа пользователей
Если количество выезжающих за рубеж абонентов увеличилось на 20%, то объем загружаемого трафика бизнес-пользователями за год вырос двукратно. Больше всего мобильным интернетом бизнес-абоненты "МегаФона" Алтайского края предпочли пользоваться в Казахстане, Турции, Китае и Испании и Грузии. На эти пять стран пришлось более 50% всего трафика B2B-клиентов "МегаФона". При этом самым качающим абонентом из Алтайского края в июне и июле стал пользователь, загрузивший во время пребывания в Хорватии 500 мегабайт данных.
Валерий Казаченко,
директор Алтайского регионального отделения "МегаФон":
С началом летнего сезона 2017 года наши абоненты получили возможность практически неограниченно пользоваться мобильным интернетом в 43-х странах за фиксированную абонентскую плату. Теперь B2B-клиенты могут позволить себе чаще выходить в Глобальную сеть как по личным, так и деловым вопросам даже вдали от дома.
Apple iPhone – "золотой стандарт" B2B-путешественника
Наибольшей популярностью у выезжающих за рубеж бизнес-пользователей пользуются смартфоны Apple, которые составляют 43% от общего числа смартфонов. При этом на долю "айфонов" приходится 70% всего интернет-трафика в роуминге! Самой популярной моделью в международных поездках стал Apple iPhone 6.