Международный роуминг стал в 2 раза популярнее у B2B-абонентов "МегаФона"

Промышленность и сельское хозяйство – драйверы роста

Количество B2B-абонентов Сибирского "МегаФона", побывавших за границей с начала лета, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского регионального отделения "МегаФон":

Нашими клиентами являются различные крупные производственные предприятия, сельхозпроизводители и организации в сферах услуги и продаж, сотрудники которых часто выбирают для отдыха зарубежные курорты и все чаще предпочитают оставаться на связи вдали от рабочего места.

Объемы трафика растут быстрее числа пользователей

Если количество выезжающих за рубеж абонентов увеличилось на 20%, то объем загружаемого трафика бизнес-пользователями за год вырос двукратно. Больше всего мобильным интернетом бизнес-абоненты "МегаФона" Алтайского края предпочли пользоваться в Казахстане, Турции, Китае и Испании и Грузии. На эти пять стран пришлось более 50% всего трафика B2B-клиентов "МегаФона". При этом самым качающим абонентом из Алтайского края в июне и июле стал пользователь, загрузивший во время пребывания в Хорватии 500 мегабайт данных.

Валерий Казаченко,

директор Алтайского регионального отделения "МегаФон":

С началом летнего сезона 2017 года наши абоненты получили возможность практически неограниченно пользоваться мобильным интернетом в 43-х странах за фиксированную абонентскую плату. Теперь B2B-клиенты могут позволить себе чаще выходить в Глобальную сеть как по личным, так и деловым вопросам даже вдали от дома.

Apple iPhone – "золотой стандарт" B2B-путешественника

Наибольшей популярностью у выезжающих за рубеж бизнес-пользователей пользуются смартфоны Apple, которые составляют 43% от общего числа смартфонов. При этом на долю "айфонов" приходится 70% всего интернет-трафика в роуминге! Самой популярной моделью в международных поездках стал Apple iPhone 6.