Хакерские способы вывода денежных средств обсудят в Барнауле

На ИТ-конференцию IT’Summer 29 июля приедет ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Современные банки, платёжные системы, процессинговые центры и прочие финансовые институты похожи на большие IT-компании. Все платежные поручения и документы передаются в электронном виде. Это просто и эффективно, но влечет за собой риск быть подвергнутым хакерской атаке.
Также вместе с участниками спикер на конкретных примерах разберёт способы вывода денежных средств, которые использовали злоумышленники в успешных атаках.
Регистрация на IT’Summer открыта на cioconf.ru.
До 10 июля 2017 г. действуют скидки на участие.
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