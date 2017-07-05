Хакерские способы вывода денежных средств обсудят в Барнауле

Сергей Голованов.

Сергей специализируется на изучении угроз для банковских систем и вопросов кибершпионажа. В своем докладе он расскажет о технической стороне последних инцидентов в финансовых институтах России и мира.

Современные банки, платёжные системы, процессинговые центры и прочие финансовые институты похожи на большие IT-компании. Все платежные поручения и документы передаются в электронном виде. Это просто и эффективно, но влечет за собой риск быть подвергнутым хакерской атаке.

Также вместе с участниками спикер на конкретных примерах разберёт способы вывода денежных средств, которые использовали злоумышленники в успешных атаках.

Регистрация на IT’Summer открыта на cioconf.ru.

До 10 июля 2017 г. действуют скидки на участие.





компания "Центр ЛПО"

АО "Лаборатория Касперского"