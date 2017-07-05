Хакерские способы вывода денежных средств обсудят в Барнауле

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Сегодня, 08:50.
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На ИТ-конференцию IT’Summer 29 июля приедет ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

СС0.
СС0. Фото: архив компании "Центр ЛПО".

Сергей Голованов.
Сергей Голованов.
Сергей специализируется на изучении угроз для банковских систем и вопросов кибершпионажа. В своем докладе он расскажет о технической стороне последних инцидентов в финансовых институтах России и мира.

Современные банки, платёжные системы, процессинговые центры и прочие финансовые институты похожи на большие IT-компании. Все платежные поручения и документы передаются в электронном виде. Это просто и эффективно, но влечет за собой риск быть подвергнутым хакерской атаке.

Также вместе с участниками спикер на конкретных примерах разберёт способы вывода денежных средств, которые использовали злоумышленники в успешных атаках.

Регистрация на IT’Summer открыта на cioconf.ru.

До 10 июля 2017 г. действуют скидки на участие.


Организатор: компания "Центр ЛПО"

Генеральный спонсор: АО "Лаборатория Касперского"

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