Алтайский филиал Россельхозбанка снизил процентную ставку по ипотеке при покупке жилья у застройщика

Согласно условиям кредитования максимально возможная сумма займа – до 20 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – 15% (на готовое жильё), 20% (на строящееся жильё ) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит предоставляется до 30 лет.

Предложение распространяется на недвижимость, расположенную по адресам: пр-т Комсомольский, 38, ул. Интернациональная, 101, ул. Малахова, 79/ул. А. Петрова, 219, пр-т Комсомольский, 122-в. Стоит отметить, акция будет действовать до 31.12.2017 года.

Информацию всем возникающим вопросам об условиях ипотечного кредитования в Банке можно получить во всех точках продаж Алтайского филиала, по телефону горячей линии 8 (3852) 53-63-73, а также на официальном сайте www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации

Общие условия кредитования (полные). Целевое использование: приобретение квартиры на вторичном и первичном рынках, приобретение апартаментов на вторичном и первичном рынках, приобретение жилого дома с земельным участком (в том числе таунхауса), приобретение земельного участка. Валюта кредита - рубли РФ. Минимальная сумма кредита - 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита - 20 000 000 рублей. Срок кредита - до 30 лет. Первоначальный взнос: не менее 30% при приобретении апартаментов; не менее 20% при приобретении квартиры на первичном рынке (новостройка); не менее 15% от стоимости приобретения объекта недвижимости. Комиссия за выдачу кредита не взимается. Залог приобретенного (построенного) за счет кредитных средств Банка объекта недвижимости. Страхование: обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита; добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика/Созаемщиков (не является обязательным условием предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика/ Созаемщиков). Услуги по страхованию могут быть оплачены за счет кредитных средств. В качестве Созаемщиков по кредиту могут выступать физические лица в количестве не более 3-х человек, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту. Срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 рабочих дней. Срок действия одобренной заявки - 90 календарных дней. Порядок предоставления кредита - единовременно (в полной сумме в соответствии с заключаемым кредитным договором).

Цель кредитования Размер первоначального взноса Срок крдита до 60 мес. (вкл.) Срок кредита свыше 60 мес.

до 360 мес. (вкл.) приобретение квартиры на вторичном и первичном рынках

приобретение таунхауса с земельным участком

приобретение апартаментов на вторичном и первичном рынках В соответствии с условиями предоставления

кредитного продукта 10,25%*

10,75% 10,25%*

10,75% приобретение жилого дома с земельным участком до 50% 15,50% 15,50% приобретение земельного участка 50% и более 14,50% 15,50%

* Специальные условия приобретения объекта недвижимости у ключевых партнеров Банка.