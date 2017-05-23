Алтайский город освободился от грунтовых вод

Для оказания адресной помощи в городе работают 24 бригады, за сутки оказали помощь жителям 20 подтопленных домов (откачка воды с придворовых территорий, очистка подворий).

Напомним, подтопление поселков Западный и Сад-город началось еще 7 апреля. С 14 апреля в Рубцовске действует режим ЧС. Сброс талых и грунтовых вод из подтопленных поселков Западный и Сад-город в водооросительную систему идет через систему отводных каналов. Более 250 человек и 67 единиц техники непрерывно ведут работу по стабилизации ситуации. Оборудование взято в подразделениях МЧС России Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей.

На 23 мая запланировано оказание адресной помощи населению, работа комиссий по оценке ущерба и мобильных бригад по очистке территории и восстановлению инфраструктуры. Всего задействовано 343 человека и 89 единиц техники.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает круглосуточный единый телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19.